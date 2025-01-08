BIST 9.972
DOLAR 35,36
EURO 36,65
ALTIN 3.013,91
HABER /  GÜNCEL

Dün gözaltına alınmıştı! Kerimcan Durmaz ile ilgili yeni gelişme

Dün gözaltına alınmıştı! Kerimcan Durmaz ile ilgili yeni gelişme

Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, adliyeye sevk edildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan, yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerine ait bazı hesaplarla yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılıp bu suça teşvik edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Durmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet ettiği öne sürülen Durmaz, sabah saatlerinde Fatih'teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheli Durmaz, daha sonra adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Panama'dan Trump'a yanıt: "Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih"
Panama'dan Trump'a yanıt: "Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih"
Hızla yükseliyor! Dolar ve Euro rakamlarına bakın
Hızla yükseliyor! Dolar ve Euro rakamlarına bakın
Ali Koç'un açıklaması bekleniyor! Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak mı?
Ali Koç'un açıklaması bekleniyor! Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak mı?
Türkiye Petrolleri'nin satışı iptal edildi! 'Milyon dolarlık' detay sonradan fark edildi
Türkiye Petrolleri'nin satışı iptal edildi! 'Milyon dolarlık' detay sonradan fark edildi
Donald Trump Panama Kanalı ve Grönland için gözünü kararttı
Donald Trump Panama Kanalı ve Grönland için gözünü kararttı
Ambulans hizmetlerinde yeni dönem: Rengi ve ismi değişti, takip cihazı eklendi
Ambulans hizmetlerinde yeni dönem: Rengi ve ismi değişti, takip cihazı eklendi
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-33" operasyonlarında 36 şüpheli tutuklandı
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-33" operasyonlarında 36 şüpheli tutuklandı
Zamlar peş peşe geldi! Benzinden sonra motorine de zam
Zamlar peş peşe geldi! Benzinden sonra motorine de zam
Otobüste bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Otobüste bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Marmaris'te ada 80 daire 7 villa Ferdi Tayfur'un 5 çocuğun her birine düşen pay dudak uçuklattı
Marmaris'te ada 80 daire 7 villa Ferdi Tayfur'un 5 çocuğun her birine düşen pay dudak uçuklattı
Fenerbahçe transferde kesenin ağzını açtı ilk hedef belli oldu
Fenerbahçe transferde kesenin ağzını açtı ilk hedef belli oldu
İtalya'da küçük bir köy ağır bir şekilde hasta olmayı yasakladı
İtalya'da küçük bir köy ağır bir şekilde hasta olmayı yasakladı