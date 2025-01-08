BIST 9.972
DOLAR 35,37
EURO 36,66
ALTIN 3.014,65
HABER /  DÜNYA

Panama'dan Trump'a yanıt: "Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih"

Panama'dan Trump'a yanıt: "Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih"

Panama, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'nı kontrol edebilmek için gerekirse asker kullanabileceği yönündeki imasına, "Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih" sözleriyle yanıt verdi.

Abone ol

Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha, basına yaptığı açıklamada, Panama Kanalı'nın ülkesinin tam egemenlik mücadelesinin bir parçası olduğunu belirterek, "Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih." ifadesini kullandı.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino'nun sözlerini hatırlatan Acha, "Kanalımızın egemenliği müzakere edilemez. Kanalı kontrol eden tek güç Panama'dır ve öyle olmaya devam edecektir." dedi.

Acha, Trump'ın göreve başlamasından sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin resmi, olağan ve ilgili kanallar aracılığıyla sağlanacağını belirtti.

Panama Dışişleri Bakanı Acha, Panama Kanalı'nın "pazarlık edilmemesi koşuluyla" ülkesinin diyaloğa her zaman açık olduğunu yineleyerek, "Kanalımız, insanlığa ve ticarete hizmet etme misyonuna sahiptir, bu, Panamalıların dünyaya sunduğu en büyük değerlerden biridir. Ayrıca, uluslararası topluma, herhangi bir çatışmaya taraf olmayacağımızın veya aktif bir şekilde dahil olmayacağımızın garantisini veririz." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump, dünkü açıklamasında Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için gerekirse asker kullanabileceğini ima ederek, "Bu ikisi hakkında size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." demişti.

Panama Kanalı tartışması

Trump, 22 Aralık'ta Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlamış, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayan Trump, kanalın "başkalarının yararına değil" iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetmişti.

Panama Devlet Başkanı Mulino ise Trump'a yanıt olarak, "Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille ifade etmek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı Panama'ya ait ve öyle kalacak." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hızla yükseliyor! Dolar ve Euro rakamlarına bakın
Hızla yükseliyor! Dolar ve Euro rakamlarına bakın
Ali Koç'un açıklaması bekleniyor! Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak mı?
Ali Koç'un açıklaması bekleniyor! Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak mı?
Türkiye Petrolleri'nin satışı iptal edildi! 'Milyon dolarlık' detay sonradan fark edildi
Türkiye Petrolleri'nin satışı iptal edildi! 'Milyon dolarlık' detay sonradan fark edildi
Donald Trump Panama Kanalı ve Grönland için gözünü kararttı
Donald Trump Panama Kanalı ve Grönland için gözünü kararttı
Ambulans hizmetlerinde yeni dönem: Rengi ve ismi değişti, takip cihazı eklendi
Ambulans hizmetlerinde yeni dönem: Rengi ve ismi değişti, takip cihazı eklendi
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-33" operasyonlarında 36 şüpheli tutuklandı
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-33" operasyonlarında 36 şüpheli tutuklandı
Zamlar peş peşe geldi! Benzinden sonra motorine de zam
Zamlar peş peşe geldi! Benzinden sonra motorine de zam
Otobüste bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Otobüste bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Marmaris'te ada 80 daire 7 villa Ferdi Tayfur'un 5 çocuğun her birine düşen pay dudak uçuklattı
Marmaris'te ada 80 daire 7 villa Ferdi Tayfur'un 5 çocuğun her birine düşen pay dudak uçuklattı
Fenerbahçe transferde kesenin ağzını açtı ilk hedef belli oldu
Fenerbahçe transferde kesenin ağzını açtı ilk hedef belli oldu
İtalya'da küçük bir köy ağır bir şekilde hasta olmayı yasakladı
İtalya'da küçük bir köy ağır bir şekilde hasta olmayı yasakladı
Rize'de iki PTT çalışanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Rize'de iki PTT çalışanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti