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Sergen Yalçın bu fotoğrafla duyurdu! Gürsoy Yalçın yoğun bakımdan çıktı

Sergen Yalçın bu fotoğrafla duyurdu! Gürsoy Yalçın yoğun bakımdan çıktı

Beşiktaş'ın teknik direktörlük teklifini kardeşinin sağlık problemleri nedeniyle geri çeviren Sergen Yalçın, tedavi gören Gürsoy Yalçın'ın yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.

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Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tedavi gören kardeşinin yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.

Yalçın yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Gürsoy'un sağlık durumuyla ilgili endişelenen, yoğun bakım sürecinde destek olan, arayıp soran, dualarını ve güzel dileklerini eksik etmeyen herkese yürekten teşekkür ederim. Çok şükür, kardeşim yoğun bakımdan çıktı. Bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz." diye yazdı.

Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile yapılan görüşmede kardeşinin sağlık problemleri nedeniyle teknik direktörlük görevini kabul edemeyeceğini iletmişti.

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