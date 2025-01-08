CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! Genç kızı işten çıkardılar
Daha önce taciz haberleriyle gündeme gelen CHP'de yine bir taciz olayı yaşandı. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde geçen ay BBB TV (Bursa Büyükşehir Belediye TV) sorumlusu olarak göreve başlayan 50 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Mustafa Buçan, aynı televizyon kanalında muhabir olarak çalışan 23 yaşındaki E.S. isimli genç kızı mesajlarla taciz etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesinde geçen ay Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey tarafından işe alınan ve BBB TV'de (Bursa Büyükşehir Belediye TV) metin yazarı ve tv sorumlusu olarak çalışmaya başlayan CHP'li Mustafa Buçan'ın, aynı birimde yaklaşık 2 yıldır muhabir olarak çalışan E.S.'yi taciz ettiği ortaya çıktı.
Sabah gazetesinin haberine göre, belediyede işe başladığı gün kendisini Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak tanıtan ve sosyal medyada Kılıçdaroğlu'yla birlikte fotoğrafları bulunan Mustafa Buçan iddiaya göre ilk iş gününden itibaren, çalıştığı birimdeki kadın personellerin hangilerinin evli hangilerinin bekar olduğunu öğrenmeye çalıştı. Buçan, bir süre sonra kanalda muhabir olarak çalışan E.S'yi sosyal medya hesabından takip etmeye başladı.
Genç kızın tüm sosyal medya paylaşımlarını peş peşe beğenen Mustafa Buçan, daha sonra DM'den genç kıza mesajlar yazmaya başladı. Mustafa Buçan gece 22.14'te genç kıza, "Merhaba, rakı içiyorsan bir gün misafirim ol. Yetenekli kız, yoksa yemek ısmarlayayım sana" şeklinde mesaj attı.
Mesajlardan rahatsız olan genç kız Mustafa Buçan'ı sosyal medyadan engelledi. Ancak Buçan bu kez genç kıza telefondan mesajlar atmaya devam etti.