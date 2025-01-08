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ABD YPG'yi satar mı? Özay Şendir iki çarpıcı örnek verdi

ABD YPG'yi satar mı? Özay Şendir iki çarpıcı örnek verdi

Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye olası operasyonuna karşı ABD'nin tavrı merak konusu olurken dikkat çeken değerlendirme yazar Özay Şendir'den geldi. Rusya ve Venezuela örneğini veren Şendir, "ABD, Suriye’de YPG’yi satar mı falan diye soranlar var, daha büyük menfaati varsa ABD’nin satmayacağı bir şey olmaz..." dedi.

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Suriye'de köşeye sıkışan terör örgütü YPG, İsrail ve ABD'ye "bizi bırakma mesajları vermeya devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası teröristlerin ve YPG'nin üst düzey kadrolarının Suriye'den çekilmesi gerektiğini belirtti. Gereken adımlar atılmadığında ise askeri harekâtın kaçınılmaz olacağını söylemesiyle birlikte gözler YPG'nin hamisi ABD'ye çevrildi.

ABD'nin YPG'yi satıp satmayacağı tartışmalarına ilişkin Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, bugünkü yazısında Rusya ve Venezuela örneğini verdi.

Şendir, ABD yönetiminin bu iki ülke yönetimlerine karşı görüntüde her türlü operasyonu uyguladığını, ancak sahada durumun farklı olduğuna dikkat çekti.

Rusya'dan gübre Venezu'dan petrol ithalatı

ABD'nin 2024'te Rusya’dan gübre ithalatının milyar doları aştığını, Venezuela'dan en çok petrol ithal eden üçüncü ülke durumunda olduğunu yazdı.

"Daha büyük menfaati varsa ABD’nin satmayacağı bir şey olmaz

Şendir, "Yönetimler değişse de ABD’nin olaylara ilke değil para ve menfaat üzerinden baktığı gerçeği değişmiyor. ABD, Suriye’de YPG’yi satar mı falan diye soranlar var, daha büyük menfaati varsa ABD’nin satmayacağı bir şey olmaz.." ifadelerini kullandı.

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