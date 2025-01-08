BIST 9.980
DOLAR 35,39
EURO 36,57
ALTIN 3.016,32
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  EMEKLİ

En düşük emekli aylığı yükseldi! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

En düşük emekli aylığı yükseldi! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi.Peki, emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?

Abone ol

En düşük emekli maaşı, 12 bin 500 liradan 14 bin 669 liraya yükseltildi. Böylece en düşük aylığa da 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15,75'lik artış yapılmış oldu.

Ocak ayında zamlı maaş yatar mı?

En düşük emekli aylığı için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

Söz konusu düzenleme Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya giriyor. NTV'de yer alan habere göre en düşük emekli aylığıyla ilgili kararın maaşların yatacağı tarihe kadar Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.

Emekli maaşları ne zaman yatıyor?

SSK emeklilerin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı aralığında hesaplara yatırılıyor.

Bağ-Kur emeklilerinin maaş tarihleri ayın 25-28'i arasında değişiyor.

Düzenleme yetişmezse ne olacak?

Yasal düzenleme gerektirdiği için bu ayın emekli maaşlarına yetişememe ihtimali de bulunuyor.

Düzenlemenin bu aya yetişmemesi halinde, oluşacak fark bir sonraki ayın maaşı ile hesaplara geçecek, herhangi bir hak kaybı olmayacak.

Dul ve yetim maaşları da değişiyor

En düşük emekli maaşı ile birlikte dul ve yetim aylıklarında taban tutar da yükseldi.

Buna göre vefat eden bir kişinin çalışmayan eşi maaşın yüzde 75'i olan 10 bin 851 lira alacak.

Çalışan eş için dul maaşı yüzde 50'lik kısım olan 7 bin 234 liraya çıkacak.

Vefat eden kişinin çocuğuna ise yüzde 25'ine karşılık gelen 3 bin 617 lira ödenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
NBA'de Alperen Şengün'ün 26 sayı attığı maçta Rockets, Wizards'ı yendi
NBA'de Alperen Şengün'ün 26 sayı attığı maçta Rockets, Wizards'ı yendi
'Şakir Paşa Ailesi'nin setinde çıkan yangının nedeni belli oldu
'Şakir Paşa Ailesi'nin setinde çıkan yangının nedeni belli oldu
ABD YPG'yi satar mı? Özay Şendir iki çarpıcı örnek verdi
ABD YPG'yi satar mı? Özay Şendir iki çarpıcı örnek verdi
Sergen Yalçın bu fotoğrafla duyurdu! Gürsoy Yalçın yoğun bakımdan çıktı
Sergen Yalçın bu fotoğrafla duyurdu! Gürsoy Yalçın yoğun bakımdan çıktı
Dün gözaltına alınmıştı! Kerimcan Durmaz ile ilgili yeni gelişme
Dün gözaltına alınmıştı! Kerimcan Durmaz ile ilgili yeni gelişme
Panama'dan Trump'a yanıt: "Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih"
Panama'dan Trump'a yanıt: "Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih"
Hızla yükseliyor! Dolar ve Euro rakamlarına bakın
Hızla yükseliyor! Dolar ve Euro rakamlarına bakın
Ali Koç'un açıklaması bekleniyor! Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak mı?
Ali Koç'un açıklaması bekleniyor! Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak mı?
Türkiye Petrolleri'nin satışı iptal edildi! 'Milyon dolarlık' detay sonradan fark edildi
Türkiye Petrolleri'nin satışı iptal edildi! 'Milyon dolarlık' detay sonradan fark edildi
Donald Trump Panama Kanalı ve Grönland için gözünü kararttı
Donald Trump Panama Kanalı ve Grönland için gözünü kararttı
Ambulans hizmetlerinde yeni dönem: Rengi ve ismi değişti, takip cihazı eklendi
Ambulans hizmetlerinde yeni dönem: Rengi ve ismi değişti, takip cihazı eklendi
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-33" operasyonlarında 36 şüpheli tutuklandı
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-33" operasyonlarında 36 şüpheli tutuklandı