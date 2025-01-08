En düşük emekli aylığı yükseldi! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi.Peki, emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?

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En düşük emekli maaşı, 12 bin 500 liradan 14 bin 669 liraya yükseltildi. Böylece en düşük aylığa da 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15,75'lik artış yapılmış oldu.

Ocak ayında zamlı maaş yatar mı?

En düşük emekli aylığı için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

Söz konusu düzenleme Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya giriyor. NTV'de yer alan habere göre en düşük emekli aylığıyla ilgili kararın maaşların yatacağı tarihe kadar Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.

Emekli maaşları ne zaman yatıyor?

SSK emeklilerin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı aralığında hesaplara yatırılıyor.

Bağ-Kur emeklilerinin maaş tarihleri ayın 25-28'i arasında değişiyor.

Düzenleme yetişmezse ne olacak?

Yasal düzenleme gerektirdiği için bu ayın emekli maaşlarına yetişememe ihtimali de bulunuyor.

Düzenlemenin bu aya yetişmemesi halinde, oluşacak fark bir sonraki ayın maaşı ile hesaplara geçecek, herhangi bir hak kaybı olmayacak.

Dul ve yetim maaşları da değişiyor

En düşük emekli maaşı ile birlikte dul ve yetim aylıklarında taban tutar da yükseldi.

Buna göre vefat eden bir kişinin çalışmayan eşi maaşın yüzde 75'i olan 10 bin 851 lira alacak.

Çalışan eş için dul maaşı yüzde 50'lik kısım olan 7 bin 234 liraya çıkacak.

Vefat eden kişinin çocuğuna ise yüzde 25'ine karşılık gelen 3 bin 617 lira ödenecek.