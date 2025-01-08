Özdemir Sabancı'yı 29 yıl önce katletti Belçika'da yakalandı 18 yıldır firarda

Özdemir Sabancı suikastının faillerinden terörist Fehriye Erdal, cinayetin üzerinden geçen 29 yılda kaçtığı Belçika'da en çok arananlar listesinde olmasına rağmen halen yakalanamadı.

Abone ol

Sabancı Holding yöneticisi Özdemir Sabancı dahil 3 kişinin, 9 Ocak 1996'da DHKP-C'li teröristler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürülmesinin üzerinden 29 yıl geçti.

Terörist Erdal, Sabancı suikastının ardından Belçika'ya kaçtı.

Erdal, cinayetten 3 yıl sonra 1999'da Knokke kentinde kaldığı evde çıkan yangın sonucu "Neşe Yıldırım" adına düzenlenmiş sahte pasaportla yakalandı.

Bir yıl hapis cezasına çarptırılan Erdal, ev hapsindeyken Şubat 2006'da firar etti.

O dönem Erdal'ın avukatı Paul Bekaert, Belçika basınına yaptığı açıklamada, müvekkilinin Türkiye'ye iade edilme korkusuyla kaçtığını söyledi.

20 Şubat 2006 tarihinde Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, Erdal'ın Türkiye'ye iadesini talep etti, devamında da bu talep yinelense bile sonuç alınamadı.

Firarın akabinde Bruges Ceza Mahkemesi, Erdal'a gıyabında 4 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca Erdal'ın 10 yıl boyunca kamu haklarından mahrum edilmesi kararlaştırıldı. Gent Temyiz Mahkemesi Kasım 2006'da bu cezaları onadı.

Bruges Mahkemesi, aynı dava kapsamında DHKP-C'yi "terör örgütü" olarak nitelendirerek bu tanımlamayı resmiyete döktü.

Bruges Ağır Ceza Mahkemesi, Sabancı ailesinin avukatlarının başvurusu üzerine suikastın üzerinden 20 yıl geçtikten sonra Mayıs 2016'da Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan Belçika'da yargılanmasına karar verdi. Mahkeme, 2017'de DHKP-C üyesi Erdal'ı 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezasına çarptırdı.

Erdal, hala Belçika'da "en çok arananlar" listesinde yer alıyor.

Özdemir Sabancı suikastı

İş adamı Özdemir Sabancı ile Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996 'da DHKP-C'li teröristler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürüldü. Cinayetin Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından işlendiği tespit edildi.

Mustafa Duyar yakalanıp hapse atıldı, 1999'da hapishanedeki bir isyanda öldürüldü. Fehriye Erdal ve İsmail Akkol ise kaçmayı başardı. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol, 2016'da Türkiye'ye yasa dışı yollardan girince yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.