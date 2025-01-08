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Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! Kazancını da ilk kez açıkladı

Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! Kazancını da ilk kez açıkladı

Yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle kaldığı evde gözaltına alınan Kerimcan Durmaz, bugün sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesi ortaya çıkan Kerimcan Durmaz'ın aylık kazancı da ortaya çıktı.

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Bu sabah sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen Kerimcan Durmaz ifadesinden hakkındaki iddiaları reddederek "Sahneye çıktığımda arkamda bulunan ledde sahnemi yaptığım sırada bahis reklamı dönmüş. Bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim" dedi. 

KERİMCAN DURMAZ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI 

"Sahnede bulunan kişi benim. Bu mekan Malta’da yer alan bir eğlence mekanıdır. Ülkede bulunan en işlek yerlerden birisi olan barlar caddesinde bulunmaktadır. Bu mekana gelirken her zaman yaptığım gibi sadece DJ performansı sergilemek için gittim. Anlaştığımız kişilerin bu işi yaptığından habersizdim. Zaten bilseydim gitmezdim" diyen Kerimcan Durmaz verdiği ifadede yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiaları reddetti. 

Yayınlanan reklamlardan haberi olmadığını belirten Kerimcan Durmaz, "Sahneye çıktığımda arkamda bulunan ledde sahnemi yaptığım sırada bahis reklamı dönmüş. Bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim. Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bahis reklamı kesinlikle yapmadım. Menajerimin eğlence mekanında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne​ aldım. Bağlantıları o kurmuştur kendisinin de bahis reklamlarından haberdar olmadığını düşünüyorum. Zaten haberi olmuş olsa beni o mekana asla yollamazdı. Ben de sahne almazdım zaten. Kasım ayının ilk haftası Malta​ ülkesine hem VLOG çekmek hem de anlaşmış olduğum mekanda sahne almak için gitmiştim" dedi. 

KERİMCAN DURMAZ'IN KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI 

İfadesinde kazancından da bahseden Keirmcan Durmaz, "Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro tutarında kazanç sağladım. Bununla alakalı olarak firmam üzerinden faturamı kestim. İfademin ekine kesmiş olduğum faturayı da sunmak istiyorum." dedi. 

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