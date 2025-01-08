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Gram altın onsu takip ediyor! Yükseliş sürüyor, son fiyatlar...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gram altın onsu takip ediyor! Yükseliş sürüyor, son fiyatlar...

2024 yılını rekorlarla kapatan altın fiyatları yatırımcının odağında... 2025'e hızlı başlayan altında yükseliş devam ediyor. İşte son fiyatlar...

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Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 16 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 900 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 2 bin 653 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından negatif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ÜFE ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 670 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 630 ve 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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