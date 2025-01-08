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Tüketici mahkemesine başvurdu! Özel okula para iadesi kararı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tüketici mahkemesine başvurdu! Özel okula para iadesi kararı

 İzmir 5. Tüketici Mahkemesi, ailesi okul yemek ücretini ödemek istemeyen öğrencinin yüzde 75'lik bursunu yüzde 25'e düşüren özel okulun fazladan aldığı parayı, aileye iade etmesine hükmetti.

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Menemen ilçesindeki özel bir okuldan 4 yıl önce yüzde 75 burs kazanan öğrencinin annesi Rahşan Aygörmez, oğlu 8. sınıftayken pahalı bulmaları nedeniyle yemek hizmeti almak istemediklerini okul yönetimine bildirdi.

Önce ret cevabı verilen Aygörmez'in talebi daha sonra kabul edildi. Aygörmez, bundan sonra oğlunun kazandığı yüzde 75'lik bursun "finansal indirim" adıyla yüzde 25'e indirilmesi üzerine okula düşen burs nedeniyle fazladan ödediği ücretin iadesi için Çiğli İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına başvurdu.

Başvurunun kabul edilmesinin ardından özel okul, İzmir 5. Tüketici Mahkemesine itirazda bulundu.

Mahkeme, tüketici Aygörmez'i haklı buldu ve fazla ödediği 27 bin 438 liranın kendisine iadesine hükmetti.

Anne Aygörmez, AA muhabirine, özel okulun hakem heyetinin kararına itiraz ettiğini ve buna karşılık olarak savunma yaptıklarını söyledi.

Mahkemede kendilerinin haklı bulunduğunu belirten Aygörmez, "Bir buçuk yıl sonra süreç sonuçlandı ve faiziyle birlikte parayı geri aldım." dedi.

Hakkını aramaktan vazgeçmediğini dile getiren Aygörmez, "Aileler haklarını aramaktan kesinlikle vazgeçmesinler. Mahkemeyse mahkeme, davaysa dava. Sonunda inşallah onların lehlerine olur. 'Biz böyle bir şey yaparsak çocuğumuza okulda mobbing uygulanır mı, baskı olur mu' diye hiç endişe etmesinler, hiç öyle bir şey olmadı." diye konuştu.

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