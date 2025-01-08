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Mersin'de kamyonet kasasında talaşların altına gizlenmiş 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi

Mersin'de kamyonet kasasında talaşların altına gizlenmiş 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi

Mersin'de, kamyonet kasasında talaşların altına gizlenmiş 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe alınan bir kamyoneti uygulama noktasında durduran ekipler, araçta narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Aramada, kamyonetin kasasında talaşların altına gizlenmiş 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.

Kamyonetteki S.D. ve A.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan kamyonetin durdurulması, eroinin ele geçirilmesi ve şüphelilerin gözaltına alınması, polis kamerasınca görüntülendi.

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