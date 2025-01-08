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Erzurum depremi korkuttu, Naci Görür o bölgeyi uyardı: Sıkışıyor

Erzurum depremi korkuttu, Naci Görür o bölgeyi uyardı: Sıkışıyor

Erzurum'da sabaha karşı 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Çevre illerden de hissedilen deprem paniğe yol açarken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür bölgede sıkışma olduğunu belirtip uyarıda bulundu.

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Topraklarından Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu diye adlandırılan üç büyük fay hattı geçen Türkiye'de deprem paniği yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Doğu Anadolu​ Bölgesi sabaha karşı sallandı. Erzurum​'da 4,5 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin aktardığı verilere göre, Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 04.30'da yerin 14 kilometre derinliğinde, 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD: OLUMSUZ DURUM YOK

Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

NACİ GÖRÜR’DEN KORKUTAN UYARI

Erzurum ve bölgesinde paniğe yol açan depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

"DOĞU ANADOLU SIKIŞIYOR"

"Erzurum, Taşlıyurt-Pasinler’de 4,5 sığ bir deprem oldu. Yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı. Geçmiş olsun."

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