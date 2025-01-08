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Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Kerimcan Durmaz tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Kerimcan Durmaz tutuklandı

Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ve oyuncu Atakan Yılmaz tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerine ait bazı hesaplarla yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılıp bu suça teşvik edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Durmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet ettiği öne sürülen şüpheli, sabah saatlerinde Fatih'teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheli, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadesi alınan Durmaz, üzerine atılı suçtan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Kerimcan Durmaz, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aynı suçtan gözaltına alınan oyuncu Atakan Yılmaz da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Yılmaz, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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