Danıştay'da yeni dönem: Öncelikli davalara düzen

Danıştay, bazı davaları niteliklerine göre öncelikli olarak inceleyip karara bağlayacak. Öncelikli ve diğer işler, geliş tarihlerine göre değerlendirilecek.

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Danıştay Başkanlar Kurulu, belirli davaların öncelikli olarak incelenip karara bağlanmasına yönelik önemli bir karar aldı. Bu karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, yargı süreçlerinin daha etkin hale getirilmesini ve kamu düzenini ilgilendiren dosyaların hızla sonuçlandırılmasını hedefliyor.

ÖNCELİKLİ GÖRÜŞÜLECEK DOSYALAR

Düzenlemeye göre, Danıştay Başkanı veya ilgili daire başkanları tarafından öncelikli görülmesi uygun bulunan dosyalar, diğer dosyalara göre öncelikli incelenecek. Bu kapsamda ele alınacak dosyalar arasında şu kategoriler bulunuyor:

Feragat, Vazgeçme ve Kabul Talepleri:

Bu tür dosyalar, hızlı bir şekilde incelenerek karara bağlanacak.

İvedi Yargılama Usulüne Tabi Dosyalar:

Merkezi ve ortak sınavlarla ilgili işlemler bu kapsamda değerlendirilecek.

Yetki Belirleme ve Ara Kararları:

Yetkili yargı yerinin belirlenmesine ilişkin talepler ve cevapları tamamlanmış ara kararlar da öncelikli olarak ele alınacak.

Yürütmeyi Durdurma Kararları ve Temyiz İncelemeleri:

Yürütmenin durdurulmasına yönelik kararlar ve bozma kararları üzerine yapılan temyiz başvuruları hızlıca incelenecek.

Anayasa Mahkemesi'nden Gelen Dosyalar:

Bireysel başvuru sonucu yeniden yargılama yapılması için Anayasa Mahkemesi tarafından gönderilen dosyalar da öncelikli dosyalar arasında yer alacak.

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK KONULARINI İLGİLENDİREN DOSYALAR

Kamu düzeni, güvenlik, sağlık ve ekonomi gibi alanlarda etkili olan dosyalar, bu düzenlemenin odağında yer alıyor. Bu kapsama giren dosyalar arasında şunlar bulunuyor:

Kamu görevinden, belli bir meslekten veya öğrencilik statüsünden çıkarılma işlemleri.

Ticari faaliyeti uzun süre engelleyen kararlar.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki işlemler.

İmar Kanunu’na dayalı mühürleme, durdurma, tahliye ve yıkım kararları.

ÖZEL KANUNLARA DAYALI İŞLEMLER

Belirli kanunlar çerçevesinde yapılan işlemler de öncelikli olarak değerlendirilecek. Bu kapsamda:

Rekabet Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararları.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Kamu Gözetimi Kurulu kararları.

65 yaş üstü vatandaşlara yönelik aylık bağlanması ve sağlık yardımlarıyla ilgili işlemler.

Bu tür kararlar, ekonomik ve sosyal hayatta doğrudan etkiler yaratabildiğinden hızlıca karara bağlanacak.

ENERJİ, İLETİŞİM VE KAMU ALACAKLARI İLE İLGİLİ DOSYALAR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) gibi düzenleyici kurumların kararları da öncelikli dosya statüsünde olacak. Ayrıca, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun kapsamında yapılan işlemler de hızla sonuçlandırılacak.