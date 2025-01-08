Kağıthane'de 6 araca çarpan otomobil takla attı

Kağıthane'de, 22 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil park halindeki 6 araca çarptıktan sonra takla attı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Gürsel Mahallesi Işıklı Sokak'ta Yiğit A. (22) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 6 araca çarparak takla attı.
Kazada araçta sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri şerit çekerek, bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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