Hastalığından yola çıkarak kurduğu markasıyla 40 kişiye istihdam sağladı

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tanju, "10 yıl önce bu kıymetli gıdayı kullanmaya başladım ve çok faydasını gördüm. Sadece kemiklerimde değil, cildimden saçıma kadar bunun etkisini görmek beni çok heyecanlandırdı.