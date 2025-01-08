Hastalığından yola çıkarak kurduğu markasıyla 40 kişiye istihdam sağladı
Girişimci Bahar Şamhili Tanju, 10 yıl önce aldığı kemik erimesi tanısının ardından evde hazırladığı kemik suyunu KOSGEB'in desteğiyle markalaştırarak, 40 kişiye istihdam sağlıyor.
İstanbul'da yaşayan Tanju'ya, şikayetleri üzerine 2014'te gittiği hastanede "kemik erimesi" olarak da bilinen osteoporoz tanısı konuldu.
Bunun üzerine Tanju, doktorlarının tedaviye destek önerisiyle evde hazırladığı ilikli kemik sularını tüketmeye başladı. Hem tedaviye uyması hem de sağlıklı beslenmeyle sağlığına kavuşan Tanju, bu alanda satışa sunulmuş "doğal kemik suyu" olmadığını fark etti.
Bunun üzerine harekete geçen ve KOSGEB'in desteğiyle ilikli kemik suyu ile çorbaların bulunduğu markasını kuran Tanju, 40 kişiye de istihdam sağlamaya başladı.
Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tanju, "10 yıl önce bu kıymetli gıdayı kullanmaya başladım ve çok faydasını gördüm. Sadece kemiklerimde değil, cildimden saçıma kadar bunun etkisini görmek beni çok heyecanlandırdı.