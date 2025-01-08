BIST 9.941
DOLAR 35,39
EURO 36,53
ALTIN 3.019,53
HABER /  SPOR

Milan'ın Arda Güler planı ortaya çıktı: Real Madrid kararını verdi

Milan'ın Arda Güler planı ortaya çıktı: Real Madrid kararını verdi

Real Madrid'in genç yeteneği milli oyuncumuz Arda Güler, Milan'ın transfer listesine girdi. İtalyan devinin Arda Güler planı ortaya çıktı. Real Madrid ise Arda Güler için kararını verdi. İşte detaylar...

Abone ol

Real Madrid​'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler dev kulüplerin radarında. Carlo Ancoletti’nin geçtiğimiz haftalarda forma vermediği Arda Güler​ son maçta gösterdiği performansla adından söz ettirdi. İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid deplasmanda Deportiva Minera'ya konuk oldu. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 5-0 kazanırken, milli oyuncumuz Arda Güler 2 gol kaydederek maça damga vurmuştu.

ARDA GÜLER İÇİN FLAŞ İDDİA

İspanyol basını milli yıldızdan övgüyle bahsederken, flaş bir iddia ortaya attı. Fichajes'in haberine göre; Serie A​ devi Milan​, ara transfer döneminde Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Milan Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun, genç yıldızı çok beğendiği ve uygulamak istediği oyun sistemine çok uygun olduğunu düşündüğünü belirtildi.

MİLAN SİSTEMİNE ÇABUK UYUM SAĞLAYABİLİR

Orta sahanın birçok bölgesinde verimli bir performans sergileyen Arda'nın, Milan'ın sistemine çabuk uyum sağlayacağı yazıldı. Real Madrid'de yeteri kadar süre bulamayan milli futbolcunun, Milan için lüks bir transfer olacağı ve İspanyol ekibine daha güçlü dönmesi için fırsat olabileceği aktarıldı.


Öte yandan Real Madrid yönetiminin, Arda Güler'in potansiyeline inandığı ve kulüpte kalmasının daha doğru olacağını düşündüğü için ayrılığa sıcak bakmadığı öne sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Suriye'nin inşa edilmesinde elimizden geleni yapacağız
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Suriye'nin inşa edilmesinde elimizden geleni yapacağız
AK Parti ve MHP'te tepki! Teröristsiz yol yürüyemiyorlar
AK Parti ve MHP'te tepki! Teröristsiz yol yürüyemiyorlar
Cem Küçük yazdı: 2027’de yapılacak seçimi çok merak ediyorum
Cem Küçük yazdı: 2027’de yapılacak seçimi çok merak ediyorum
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın denetlediği uygulamada uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın denetlediği uygulamada uyuşturucu hap ele geçirildi
OpenAI CEO'su Sam Altman'ı, kız kardeşi "cinsel istismarla" suçladı
OpenAI CEO'su Sam Altman'ı, kız kardeşi "cinsel istismarla" suçladı
Erzurum depremi korkuttu, Naci Görür o bölgeyi uyardı: Sıkışıyor
Erzurum depremi korkuttu, Naci Görür o bölgeyi uyardı: Sıkışıyor
Tüketici mahkemesine başvurdu! Özel okula para iadesi kararı
Tüketici mahkemesine başvurdu! Özel okula para iadesi kararı
Mersin'de kamyonet kasasında talaşların altına gizlenmiş 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi
Mersin'de kamyonet kasasında talaşların altına gizlenmiş 44 kilo 720 gram eroin ele geçirildi
Gram altın onsu takip ediyor! Yükseliş sürüyor, son fiyatlar...
Gram altın onsu takip ediyor! Yükseliş sürüyor, son fiyatlar...
Özdemir Sabancı'yı 29 yıl önce katletti Belçika'da yakalandı 18 yıldır firarda
Özdemir Sabancı'yı 29 yıl önce katletti Belçika'da yakalandı 18 yıldır firarda
İzmir'de belediye otobüs şoförleri iş bıraktı! Kentte ulaşım felç oldu
İzmir'de belediye otobüs şoförleri iş bıraktı! Kentte ulaşım felç oldu
Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! Kazancını da ilk kez açıkladı
Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! Kazancını da ilk kez açıkladı