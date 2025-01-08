Kuveyt Türk'ten Sarıkamış'ın 110. yılında anlamlı destek

Kuveyt Türk, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılında, Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) tarafından düzenlenen "Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı"nın resmi sponsorluğunu üstlenmeye devam etti.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, zorlu iklim koşullarında gerçekleştirilen etkinliğe, 120 kişi katılım gösterdi. 2017 yılından bu yana kampa destek sağlayan Kuveyt Türk, izcilik ve dağcılık tecrübesine sahip çalışanlarından oluşan ekibiyle faaliyete katıldı.

Erzurum'da buluşan izciler, Yakutiye Medresesi'nden Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar fener alayı düzenledi. Havuzbaşı Kent Meydanı önünde ziyarete açılan Sarıkamış Şehitleri Fotoğraf Sergisi'nde ise Sarıkamış Harekatı'na ilişkin görseller ve fotoğraf sanatçısı Bülent Bay'ın Milli Bilinç kamplarında çektiği kareler sergilendi.

Gaziler köyünde düzenlenen anma töreninde, şehitleri onurlandırmak üzere Türk bayrağı, izcilere teslim edildi. Allahuekber Dağları'nın Kaynakyayla bölgesine doğru yürüyüşe geçen izciler, hissedilen sıcaklığın -17 dereceye ulaştığı zorlu koşullarda, üç saatlik yürüyüşün ardından şehitliğe vardı.

Karla kaplı patika yollarda ilerleyen izciler, yaklaşık 2,5 saatlik zorlu bir yürüyüşün ardından Fırıntepe Şehitliği'ne ulaştı. Şehitliğin çevresinde daire şeklinde konuşlanan katılımcılar, kar üzerine sırt üstü uzanarak ve gözlerini kapatarak 5 dakika boyunca "şehadetin tefekkürü" uygulaması gerçekleştirdi. Kamp alanına dönen izciler, yatsı namazının ardından Kaynakyayla Camii'nde düzenlenen mevlit ve hatim duasına katıldı.

Çetin hava koşullarında çadırlarında uyku tulumlarında geceyi geçiren izciler, şehitlerin o dönem yaşadığı zorlukları daha derinden anlamaya çalıştı. Sabah olduğunda çadırlarını toplayan izciler, Kaynakyayla Şehitliği'ni ziyaret ederek dualar etti. Burada düzenlenen törenin ardından dönüşe geçen grup, yaklaşık 3 saatlik bir yürüyüşle önce Kaynak, ardından Gaziler köylerine ulaştı.

Kapanış töreni sonrası Erzurum'a doğru yola çıkan izciler, kampa katılmanın kendileri için unutulmaz bir onur kaynağı olduğunu aktardı. 6 gün süren bu anlamlı etkinliğin ardından izciler, memleketlerine döndü.

"Değerlerimizle büyüyoruz." yaklaşımıyla hareket eden Kuveyt Türk, Türkiye'nin yerel ve milli değerlerini korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına pek çok sosyal sorumluluk projesine destek veriyor.

2017 yılından bu yana Türkiye İzcilik Federasyonuna sponsorluk desteği veren Kuveyt Türk, bu faaliyetin yanı sıra Çanakkale 57. Alay Milli Bilinç Kampı'na da sponsorluk desteği sağlıyor. Banka, çalışanlarıyla bu etkinliklere aktif olarak katılıyor.