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Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri için Suudi kulübünün rekor teklifine yanıt

Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri için Suudi kulübünün rekor teklifine yanıt

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 19.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için Al-Nassr'ın rekor teklif yaptığı ancak sarı-lacivertli takımın son kararını verdiği iddia edildi.

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Fenerbahçe'de Al Nassr'ın peşinde olduğu Youssef En-Nesyri'nin akıbeti merak konusuydu.

Suudi Arabistan ekibinin, sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı 35 milyon Euro'luk oldukça cazip teklif değerlendirildi. Son haftalarda gösterdiği performansla beğeni toplayan ve takımdan ayrılmak istemeyen En-Nesyri'yi Fenerbahçe'nin de bırakmaya niyeti olmadığı iddia edildi.

REKOR TEKLİF REDDEDİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Al Nassr'ın En-Nesyri için 35 milyon Euro'luk rekor teklifine rağmen bu transferi rafa kaldırdı.

Kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmek isteyen En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla bu sezon 25 maça çıktı.

27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

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