CHP lideri Özgür Özel'den iddialı çıkış: Genel seçimleri kazandıktan bir yıl sonra...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, büyük bir iddiayı söylediğini belirterek, "Genel seçimleri kazandıktan bir yıl sonra yapılacak seçimde Konya Büyükşehir dahil, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olacaktır." dedi.

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Özel, Konya'nın Cihanbeyli ilçesini ziyaretinde, vatandaşlara hitabında, 31 Mart'taki yerel seçimlerde CHP'nin başarısının, "İktidar değişmez" algısını yıktığını kaydetti.

CHP'nin 1977'de Konya'da 10 ilçe belediyesi kazandığını, bugüne dek boyunlarının bükük olduğunu vurgulayan Özel, "Bu seçimlerde öyle bir adım attık ki Cihanbeyli'yi, Akşehir'i, Ereğli'yi ve Seydişehir'i kazandık. Bu şu demek 'Artık Konya'da hiçbir şey ezberlerdeki gibi olmayacak. Dürüst yönetenler, çalışkan olanlar, israf yerine hizmet yapanlar, insan ayırmayanlar, yoksulun, emeklinin, emekçinin yanında duranlar, halkçı belediyecilikten yana olanlar, artık Konya'ya çok önemli bir adım attılar." ifadesini kullandı.

Yerel seçimlerde Türkiye ekonomisi için önemli illeri kazandıklarına değinen Özel, CHP'li belediyelerin hizmetlerinin, gelecek seçimlerde CHP'ye iktidar yolunu açacağını dile getirdi.

"Seçime ittifaksız girdik ancak..."

Özgür Özel, büyük bir iddiayı söylediğini belirterek, "Genel seçimleri kazandıktan bir yıl sonra yapılacak seçimde Konya Büyükşehir dahil, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olacaktır. Seçime ittifaksız girdik ancak milletle ittifak yaptık." diye konuştu.

Ülkedeki çiftçilerin zor günlerden geçtiğini aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Yurt içi gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'i çiftçiye destekleme olarak verilecek. Bu sene bütçeye binde 2'yi koydular. Yani 615 milyar lira, çiftçiye para dağıtılması lazımdı, sadece 135 milyar lira koydular. 480 milyar lira çiftçinin hakkını bir yerde tuttular. Peki bütçede gider kalemlerinde ne var? 480 milyar lira size verilecek para verilmemiş, 701 milyar lira vazgeçilecek kurumlar vergisi toplamı. Bu ne biliyor musunuz, hani 5'li çete var ya, hani 40 haramiler var ya, hani bu hükümetin bütün ihalelerini alan o bildik şirketler var ya, onlar para kazanacaklar, vergi vermeleri gerekecek, tam vergiyi verecekleri zaman, vergilerini affediyorlar ya, vazgeçilecek kurumlar vergisi toplamı 701 milyar lira."

"Emekliye 66 milyar lira bulamıyor"

Emekli maaşları hesaplanırken, 10 bin lirayı 12 bin 500 lira yapmanın maliyetinin 33 milyar lira olarak hesaplandığını anlatan Özel, "Bu parayı bulduk, emeklimize verdik' dediler. 'Asgari ücret yapsaydın' dedim. Bana '66 milyarı sen nereden bulacaksın?' dedi. Emekliye 66 milyar lira bulamıyor, zenginde 701 milyar liradan vazgeçiyor. Bunu şöyle görmek lazım; Tayyip Bey tarafını belirlemiş. Onun tarafı siz değilsiniz." değerlendirmesinde bulundu.