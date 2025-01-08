MHP'den Ümit Özdağ'a sert yanıt: İstihbarat aparatı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman "Devlet Bahçeli, Türk devletine ve Türk milletine karşı suç işlemektedir; 'terörsüz Türkiye' diyerek Türkiye'yi bir terör örgütünün önünde diz çöktürmeye çalışmaktadır" diyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a sert tepki gösterdi.

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Devlet Bahçeli, Türk devletine ve Türk milletine karşı suç işlemektedir; 'terörsüz Türkiye' diyerek Türkiye'yi bir terör örgütünün önünde diz çöktürmeye çalışmaktadır" diyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a MHP'den sert bir yanıt geldi.

İsmet Büyükataman'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"İstihbarat aparatı Özdağ 'dişi karakterli cümleler kurmuyoruz net konuşuyoruz' diyerek Sayın Genel Başkanımıza haddini aşan ifadelerle saldırmış, ruh halinin geldiği sakıncalı durumu ortaya koymuştur.

Özdağ şunu iyi bilmelidir, hiç kimse Türk devletine diz çöktüremez, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin olduğu yerde ihanet ve teslimiyet söz konusu olamaz.

Nitekim Sayın Genel Başkanımızın tüm açıklamalarında, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin ve teröristlerin silah bırakmamaları durumunda toprağın altına gömüleceklerinin altı çok net çizilmiştir. Özdağ buna rağmen iftiralarını zavallıca sürdürmeye devam etmektedir. “Terörsüz Türkiye” vizyonu bu ümitsiz vakanın iyice ayarlarını bozmuş, kontrolünü kaybettirmiştir.

Kendisinin Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu vizyonu idrak edebilecek kapasitede olmadığını zaten biliyorduk. Fakat gelinen noktada terörün ülke gündeminden çıkacak olması ve bölgemizde son bulmasına yönelik hamlelerden niçin bu derece rahatsız olduğu merak konusudur.

Sayın Genel Başkanımızın terörle mücadele konusunda gösterdiği kararlılığı dahi çarpıtarak kalitesiz bir üslubla saldıran bu şahıs öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde iki hafta içinde dönerek niçin Kandil’deki teröristlerle aynı adayı desteklediğini açıklamalıdır. Kandil’in adayıyla imzaladığı gizli protokoller bu şahsın ne kadar düz olmayan bir çizgide olduğunu aziz milletimize göstermiştir.

Bugün 'düz konuşuyoruz' diye hamaset yapan bu şahsın çizdiği zikzaklar, emperyalizmin elinde nasıl kılıktan kılığa girdiği ve terör örgütünün patronlarına nasıl diz çöktüğü gayet açık bir şekilde ortadadır."