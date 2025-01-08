Roketsan mühendisinin ölümü! Cep telefonu ve internet mercek altında

Savunma sanayiinin öncü şirketlerinden Roketsan’da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulundu. Genç mühendisin sodyum nitrat içerek yaşamına son verdiği öne sürüldü. Yücel’in son dönemde borsada yoğun bir şekilde işlem yaptığını da saptadı.

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Olay 3 Ocak günü Ankara’da yaşandı. Yücel’den haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi.

Evin kapısını çilingir yardımıyla açan polis ve sağlık ekipleri Yücel’in cansız bedeni ile karşılaştı.

Kapıyı içerden kilitlemiş

Roketsan’da görevli Yusuf’un ölümüne geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Dosyayı hem cinayet masası hem de siber polisler inceliyor.

Sabah’ın haberine göre, cinayet büro polisleri, mühendisin evinde yaptıkları incelemede, kapının içeriden kilitli olduğu belirledi.

Evde hırsızlık belirtisiz gözlemlenmezken, nota da rastlanılmadı.

Aralık ayında sodyum nitrat almış

Siber polisler ise genç mühendisin telefonunu mercek altına aldı.

Yücel’in cep telefonu ile yaptığı son görüşmeler ve internetteki arama geçmişi incelendi. Mühendisin, aralık ayında internetten kendi kredi kartıyla sodyum nitrat aldığı belirlendi.

Borsa işlemleri inceleniyor

Yücel’in hangi aracı kurum veya bankadan en son hangi hisse senetleriyle işlem yaptığı da incelemeye alındı.

Ekipler, Yücel’in son dönemde borsada yoğun bir şekilde işlem yaptığını da saptadı.