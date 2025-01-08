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"Pırlanta firması ile anlaşma" iddiası! Bakanlıktan açıklama var

"Pırlanta firması ile anlaşma" iddiası! Bakanlıktan açıklama var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, medyada yer alan "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir pırlanta firması ile anlaşma yaptı" iddialarını yalanladı. Bakanlık açıklamasında "Bahse konu firma ile Bakanlığımız arasında yapılan herhangi özel bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir." ifadesi yer aldı.

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Bakanlıktan, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir pırlanta firması ile anlaşma yaptı" iddialarına yönelik açıklama yapıldı.

Belirli dönemlerde kamu kurumlarına çeşitli firmalar tarafından farklı indirimlerin yer aldığı bilgilendirmeler gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu indirim/promosyon teklifleri genel bir uygulama dahilinde personele bilgilendirme amacıyla gönderilir. Bahse konu firma ile Bakanlığımız arasında yapılan herhangi özel bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Zen Pırlanta ile bakanlık çalışanlarının indirimli pırlanta alabilmesi için anlaşma yaptığı iddia edilmişti.

Gazeteci Ünsal Ünlü, konuyla ilgili bakanlık personeline gönderilen ve yüzde 10’luk indirim için indirim kodu ile kampanyaya ilişkin bilgilerin yer aldığı yazıyı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 

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