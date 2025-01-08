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İşsizdim, kuru ekmeğe muhtaçtım! O zor günlerimde bakın kim aradı beni!

Yeni bir yayın kanalı olan Ekranhaber biliyorsunuz Emrah Doğru'nun yönetiminde basında kervana katılan yeni isimlerden bir tanesi. Emrah Doğru aynı zamanda Ekol TV'de yönetim kurulu başkanı.

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 Hadi Özışık ekranlara dönmemi sağlayan Emrah Doğru hakkında önemli açıklamalarda bulunurken aynı zamanda Youtube kanalına destek olmaları konusunda takipçilerinden ricada bulundu. Arıca vefa konusu açılmışken ve tek tek vefa konusunda geçmişte yaşadığı anılarını anlatan Özışık, Süreyya Üstün ile ilgili de unutamadığı çok özel bir anısını takipçileriyle paylaştı.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık canlı yayında Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

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