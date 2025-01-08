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Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulundu! Dikkat çeken borsa detayı

Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulundu! Dikkat çeken borsa detayı

Türkiye'nin en önemli savunma sanayii şirketlerinden birisi olan Roketsan'da çalışan genç mühendis Yusuf Serdar Yücel, 3 Ocak tarihinde evinde ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi. Yazılım mühendisi Yücel'in evine giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; Yusuf Serdar Yücel'in yoğun bir şekilde borsada işlem yaptığı tespit edildi. Yücel'in kesin ölüm nedeni ise otopsi raporuna göre belirlenecek.

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Roketsan​'da çalışan genç mühendis Yusuf Serdar Yücel evinde sodyum nitrat içerek hayatını kaybetti. Yücel'in cenazesi memleketi Isparta'nın merkeze bağlı Sav kasabasında toprağa verildi. Genç mühendisin ölümünün ardından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mühendisin evinde yaptıkları incelemede, kapının içeriden kitli olduğunu ve Yücel'in sodyum nitrat içerek yaşamına son verdiğini tespit etti. Yücel'in cep telefonuyla yaptığı son görüşmeler ve dijital materyalleri mercek altına alındı.

2018'de başladığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik ve Elektronik mühendisliği bölümünde okuyan Yücel, Roketsan'a ilk adımını 2021 yılında stajyer olarak attı.

Şubat 2022'de ilk önce yarı zamanlı, ekim ayında ise tam zamanlı yazılım mühendisi olarak çalışmaya başlayan Yusuf Serdar Yücel'in kesin ölüm nedeni otopsi sonrası aydınlanacak.

YOĞUN BİR ŞEKİLDE BORSADA İŞLEM YAPIYORDU

Yücel'in sodyum nitratı aralık ayında internetten kendi kredi kartıyla sipariş ettiği ortaya çıktı. Evde hırsızlık belirtisi gözlemlenmedi. Herhangi bir intihar​ notuna da rastlanılamadı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler de mühendisin ölümüne ilişkin çalışma başlattı. Yücel'in borsada yoğun bir şekilde işlem yaptığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Yücel'in hangi aracı kurum veya bankadan en son hangi hisse senetleriyle işlem yaptığı da incelemeye alındı. Yücel'in ölümünün intihar gibi gözükse de bütün ihtimaller üzerinde durulduğu kaydedildi.

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