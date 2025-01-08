Fransa'da aşırı sağcı politikacı Jean-Marie Le Pen öldü

Fransa'da göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisinin kurucusu Jean-Marie Le Pen, 96 yaşında hayatını kaybetti.

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Şu anda Ulusal Birlik (RN) olarak bilinen Fransız aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin kurucusu Jean-Marie Le Pen 96 yaşında yaşamını yitirdi.

Le Pen'in ölüm haberi ailesi tarafından duyuruldu.

Fransız medya kuruluşu BFMTV'nin aktardığı aile duyurusunda, Le Pen'in birkaç yıldır sağlık sorunlarıyla boğuştuğu, son anında etrafının yakınlarıyla çevrili olduğu belirtildi.

Ölüm haberinin hemen ardından Ulusal Birlik (RN) Genel Başkanı Jordan Bardella, X'te bir gönderi yayınladı ve Le Pen'den, "Her zaman Fransa'ya hizmet etmiş bir adam," diye bahsetti.

Le Pen, 1996 yılında Yahudi Soykırımı'nda kullanılan gaz odalarının "İkinci Dünya Savaşı tarihinin yalnızca bir detayı olduğunu" söylemiş, bu sözleri infiale neden olmuştu.