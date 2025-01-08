Ekrem İmamoğlu'nun parti içi mesajı gündem oldu: Pışık derim ona ben

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Öyle yağma yok! Olmaz. ‘Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim…! ‘Pışık’ derim ona ben. Öyle bir şey yok. Öyle yağma yok. Ne partili Ekrem'i yedirir ne millet Ekrem'i yedirir." dedi. İmamoğlu'nun sözleri adaylık yolundaki en güçlü rakibi Mansur Yavaş'a mesaj olarak yorumlandı.

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“İSKİ Silivri Altyapı Yatırımları Temel Atma Töreni”, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Törende, sırasıyla; İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

"Ekrem çalışsın biz iktidar olalım"

Belediye başkanları ve partililere de seslenen İmamoğlu, şu sözleri kullandı:

“Her bir arkadaşım, 7/24 çalışacak. Her bir arkadaşım girmedik, gitmedik mahalle, ev bırakmayacak. Bunun başka bir yo lu yok. ‘Ben oturayım, ben arkama yaslanayım, Ekrem çalışsın, Bora çalışsın, biz iktidar olalım!’ Öyle yağma yok! Olmaz. ‘Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim…! ‘Pışık’ derim ona ben.

Öyle bir şey yok. Öyle yağma yok. Ne partili Ekrem'i yedirir ne millet Ekrem'i yedirir. O kadar net. Böyle çalışırsak, meseleye milletçe bir bütün bakmanın ahlakını ve erdemini taşırsak, göreceksiniz; Suriye'deki derinleşen sorunu da biz çözeceğiz, bu memleketin ekonomik sorununu da kalkınma sorununu da barışını da huzurunu da yoksulluk sorununu demokrasi, hak, hukuk, adalet sorunlarını da biz çözeceğiz."