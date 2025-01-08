Esnafa erken emeklilik fırsatı! İslam Memiş 'Sürpriz gelişme' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 yılında küçük esnaf için erken emeklilik müjdesi vermesine rağmen, geçen sürede somut bir adım atılmadı. Ancak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV100’de yayımlanan yazısında bu yıl sürpriz bir gelişmeyle erken emeklilik düzenlemesinin hayata geçirilebileceğini öne sürdü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs 2023’te yaptığı erken emeklilik​ müjdesi, küçük esnafı sevindirmiş ancak beklenen düzenleme henüz hayata geçirilmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan​, o tarihte yaptığı konuşmada, "Küçük esnafımızın prim gününü 7.200 güne indiriyoruz” diyerek önemli bir müjde vermişti. Aradan geçen 1,5 yıla rağmen bir gelişme olmaması, esnafın beklentilerini artırdı. Ancak 2025 yılı, bu konuda umut verici gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olabilir.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş​, TV100’de yayımlanan köşe yazısında, bu yıl içinde küçük esnafa erken emeklilik hakkı getiren bir düzenlemenin hayata geçebileceğini ileri sürdü. Memiş, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"2025’in emeklilik, sosyal konut gibi birçok müjdenin geleceği bir yıl olacağını düşünüyorum. Özellikle küçük esnafa yönelik sürpriz bir gelişme yaşanmasını bekliyorum."

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI!

Memiş yazısında, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi durumunda, Bağ-Kur kapsamında sigortalı olan küçük esnafın, 5 yıl daha erken emeklilik hakkına kavuşabileceğini belirtti. Mevcut sistemde 9.000 gün olarak aranan prim ödeme şartı, bu düzenleme ile 7.200 güne düşürülüyor. Böylece küçük esnaflar, SSK’lılarla aynı şartlarda emekli olabilecek.

Düzenlemenin kapsamı, 10 ve altında çalışanı bulunan işletmeleri içeriyor. Bu değişiklik, uzun yıllardır prim gün sayısında yaşanan eşitsizliğin giderilmesi açısından büyük önem taşıyor. SSK’lıların 7.200 gün primle emekli olma imkanı bulunurken, Bağ-Kur’luların 9.000 gün prim ödemek zorunda olması yıllardır tartışma konusuydu.

1 MİLYON ESNAF UMUTLU

Küçük esnafa yönelik bu düzenlemenin, 1 milyon civarında kişiyi doğrudan ilgilendirdiği tahmin ediliyor. Prim gün sayısındaki bu eşitlik, hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük bir yenilik olarak değerlendiriliyor.

Memiş, 2025 yılında erken emeklilik konusunda sürpriz bir gelişmenin yaşanacağını, esnafın yıllardır beklediği bu müjdenin gerçeğe dönüştürülebileceğini ifade etti. Milyonlarca esnafın gözünün TBMM’den gelecek haberlere çevrildiğini belirten Memiş, "Hayata geçirilmesi planlanan bu düzenleme, küçük işletme sahipleri için tarihi bir adım olabilir. Hadi hayırlısı..." diyerek sözlerini bitirdi.