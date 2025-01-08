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Zonguldak'ta 36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Zonguldak'ta 36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Zonguldak'ta iki çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Kadının cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Yenimahalle Bağlık Tepesi Sokak'taki 3 katlı binanın üst katındaki dairede yaşayan S.S'nin evde hareketsiz yattığını gören çocukları, komşularına haber verdi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, S.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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