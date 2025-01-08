Esma Esad o ülkenin ajanı çıktı iddiası! Bomba belgeler ifşa oldu

Suriye’nin eski lideri Beşar Esad’ın eşi Esma Esad, dikkat çekici bir raporla dünya gündeminde yer aldı. Suriyeli yazar Nizar Nayouf’un yayımladığı belgeler, Esma Esad’ın İngiliz istihbarat servisleri MI5 ve MI6 için çalıştığını ortaya koydu.

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Hafız Esad’ın, oğlu Beşar Esad’ın Esma el-Ahras ile evlenmesine karşı çıktığı iddiaları, Askeri İstihbarat Başkanı Ali Doba tarafından hazırlanan belgelerle destekleniyor. 1992 yılında hazırlanan bir raporda, Esma’nın annesi Sahar el-Attari’nin İngiliz istihbarat görevlileriyle gizli toplantılar düzenlediği belirtiliyor.



1998 tarihli bir belge, Esma el-Ahras’ın İngiliz istihbaratı tarafından uzun yıllar planlanan bir operasyonun parçası olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre, Esma’nın Beşar Esad ile evliliği romantik bir ilişki değil, İngiliz stratejisinin bir parçasıydı.



1990’lı yıllarda Esma el-Ahras, Morgan Bank'ta çalışırken İngiliz subaylara doğrudan rapor veriyordu. Görevlerinden biri, Cumhuriyet Muhafızlarını dağıtarak Suriye ordusunu yeniden yapılandırmaktı. Belgelerde, Esma’nın bu süreçte paravan şirketlerle iş birliği yaptığı ve özellikle Henry Jackson Society gibi kuruluşların desteğini aldığı ifade ediliyor.

Londra’da Kritik Toplantılar



1992 yılında Londra’da gerçekleşen bir toplantıda, Esma el-Ahras’ın İngiliz istihbarat görevlisi Eliza Manningham Bowler ile bir araya geldiği ve İsrail ile barış müzakerelerinin gündeme geldiği kaydediliyor. Aynı zamanda 1998 yılında Bowler’ın Esma için Morgan Bank'ta stratejik bir pozisyon ayarladığı da belgelerde yer alıyor.



“Lady Macbeth” Lakabıyla Tanınıyor



Esma el-Ahras, Suriye rejimindeki etkili rolü nedeniyle “Lady Macbeth” lakabıyla anılıyor. Belgeler, Esma’nın Suriye ordusunun yeniden yapılandırılmasında oynadığı kilit rolü gözler önüne seriyor. İngiliz istihbaratının rehberliğinde Esma, rejim içinde derin bir nüfuz elde etti.

Suriye İstihbaratı Belgeleri İmha Etti



Suriye istihbarat servislerinin, son yıllarda kritik belgeleri imha ederek yabancı istihbarat müdahalelerini gizlemeye çalıştığı biliniyor. Ancak Ali Doba’nın arşivinden kalan belgeler, Esma’nın İngiliz-Suriye ilişkilerindeki rolüne dair önemli detaylar içeriyor. (Kaynak: Takvim.com.tr)