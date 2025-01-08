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Nörovirüs 1 numaralı endişe: Vakalar "sürüler halinde" artıyor

Nörovirüs 1 numaralı endişe: Vakalar "sürüler halinde" artıyor

ABD'li doktorlar “sürüler halinde” nörovirüs vakaları gördüklerini açıkladı. Minnesotalı sağlık yetkilileri, hastalığın yakın zamanda yavaşlamasını beklemiyor. Peki ABD'de yayılan nörovirüs nedir? Doktorlar hangi uyarıları yapıyor?

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Amerika Birleşik Devletleri'nde nörovirüs vakaları artıyor.

Eyalet sağlık yetkilileri Minnesota'daki norovirüs sayılarının “normalden daha yüksek” olduğunu ve muhtemelen bir süre daha böyle devam edeceğini bildirdi.

Minnesota Sağlık Bakanlığı'na göre, aralık ayında toplamda 1100'den fazla bireysel vakaya ulaşan 60'tan fazla salgın yaşandı.

Bakanlık bu sayının, yılın bu dönemi için tipik olanın yaklaşık 3 katı olduğunu belirtti.

2002'ye kadar geri gidildiğinde, eyalette yıllık ortalama salgın sayısı yaklaşık 18'di.

Bu sayı, bireysel vakaları içermiyordu.

Sağlık Bakanlığı, sayılarının Minnesota'da meydana gelen tüm norovirüs vakalarının çok küçük bir kısmını temsil ettiğini bildirdi.

Açıklama şu ifadelere yer verildi: “Örneğin, aileler içindeki salgınları duymuyoruz. Bu nedenle gördüğümüz şey norovirüs aktivitesinin genel bir tablosudur, ancak sayılandan çok daha fazla Minnesotalı norovirüs hastalığına yakalanmıştır.” 

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