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Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın ilk kez konuştu

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın ilk kez konuştu

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın, sanatçının vefatının ardından ilk kez açıklama yaptı.

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Karaciğer ve böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur, 4 Ocak Cumartesi günü yolculuğuna uğurlandı.

Ferdi Tayfur için ilk tören Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Daha sonra Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Cenazede, Tayfur’un tabutu başında kavga çıktı. Sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile Tayfur'un yeğeni olduğu iddia edilen kişi arasında tartışma yaşandı.

"Güzel bir adammış"

Törendeki tartışma sonrası sessizliğini koruyan Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın, TV100'e konuştu.

Aydın, "Çok üzgünüm. Nasıl bir şeyin içerisindeyiz bilmiyorum. Ben eşime üzülüyorum. Tuğçe Hanım 6 gündür iğnelerle ayakta duruyor, hamile. Güzel bir adammış, güzel bir gecede öldü. Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi.

Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe'nin Aydın ile evlenmesine karşı çıkmış ve kızının nikahına katılmamıştı.

Ferdi Tayfur daha sonra avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızına "Soyadımı kullanma" çağrısında bulunmuştu.

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