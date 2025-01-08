Pezeşkiyan ve Sudani Tahran’da görüştü: Suriye’de kapsamlı bir çözüm çağrısı yapıyoruz

Irak Başbakanı Sudani ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'da bir araya geldi. Sudani, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Dış müdahaleleri önlemek için Suriye’de kapsamlı bir çözüm çağrısı yapıyoruz" dedi. Pezeşkiyan ise "Suriye’nin birliği ve terörizm tehdidinin geri dönmesi konusunda endişelerimiz var" diye konuştu.

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani, Tahran ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Sudani, ''dış müdahalelere son vermek için Suriye’de kapsamlı bir siyasi çözüm'' çağrısında bulundu.

Irak Başbakanı Muhammet Şiya el-Sudani, Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Pezekşiyan ile görüştü. Sudani, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Suriye’nin istikrarının tüm bölgenin istikrarı için anahtar olduğunu belirterek "Suriye’de dış müdahalelere son vermek için kapsamlı bir siyasi çözüm çağrısında bulunuyoruz... Suriye’de diyalog dilini destekliyoruz ve komşu ülkelere yönelik tehdit dilini reddediyoruz" dedi.

Irak Başbakanı, Irak’ın Suriye’de istikrarın sağlanması için tüm taraflarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade ederek "Biz, bölgesel ve uluslararası taraflarla dengeli ilişkiler kurmaya özen gösteriyoruz... Suriye halkının iradesine saygı duyuyoruz ve siyasi liderlik seçimlerini destekliyoruz” diye konuştu.

'IRAK İLE ORTAK ENDİŞELERİMİZ VAR'

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Tahran’ın Irak’ın güvenliğine büyük önem verdiğini vurguladı. Pezeşkiyan "Irak Başbakanı ile bölgedeki son gelişmeleri görüştük... Suriye’deki gelişmelerle ilgili Irak ile ortak endişelerimiz var" dedi.



Suriye’de terörizm tehdidinin Irak ile işbirliği gerektirdiğini belirten İran Cumhurbaşkanı, "Suriye’nin birliği ve terörizm tehdidinin geri dönmesi konusunda endişelerimiz var" dedi.