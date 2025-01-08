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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 43 bin liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 3 milyon 43 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 43 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında en düşük 3 milyon 43 bin lira, en yüksek 3 milyon 48 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 düşüşle 3 milyon 43 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 48 bin 798 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 945 milyon 533 bin 491,60 lira, işlem miktarı ise 642,77 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 945 milyon 875 bin 269,83 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Anadolubank, Zirve Değerli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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