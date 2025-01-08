Trabzonspor'dan Kupa'ya 3 gollü başlangıç

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Alanyaspor'u 3-0 yenerek liderliğe yükseldi. Golleri Visca, Banza ve Nwakaeme kaydederken, Alanyaspor Serdar Dursun'un direkten dönen şutuyla fırsatları değerlendiremedi.Abone ol
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Edin Visca, 58. dakikada Simon Banza ve 69. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti.
Bu karşılaşmayla birlikte Trabzonspor, gruplardaki ilk maçında 3 puan alarak liderliğe yükseldi, Alanyaspor ise son sırada yer aldı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2. maçında İskenderunspor'a konuk olacak, Alanyaspor ise sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.
Alanyaspor gole çok yaklaştı
Karşılaşmanın 16. dakikasında Alanyaspor Serdar Dursun ile gole çok yaklaştı ancak top direkten döndü.