BIST 9.891
DOLAR 35,35
EURO 36,46
ALTIN 3.024,07
HABER /  SPOR

Trabzonspor'dan Kupa'ya 3 gollü başlangıç

Trabzonspor'dan Kupa'ya 3 gollü başlangıç

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Alanyaspor'u 3-0 yenerek liderliğe yükseldi. Golleri Visca, Banza ve Nwakaeme kaydederken, Alanyaspor Serdar Dursun'un direkten dönen şutuyla fırsatları değerlendiremedi.

Abone ol

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Edin Visca, 58. dakikada Simon Banza ve 69. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Trabzonspor, gruplardaki ilk maçında 3 puan alarak liderliğe yükseldi, Alanyaspor ise son sırada yer aldı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2. maçında İskenderunspor'a konuk olacak, Alanyaspor ise sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.

Alanyaspor gole çok yaklaştı

Karşılaşmanın 16. dakikasında Alanyaspor Serdar Dursun ile gole çok yaklaştı ancak top direkten döndü.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti
ABD'den kritik Türkiye adımı! Ankara'ya geliyor
ABD'den kritik Türkiye adımı! Ankara'ya geliyor
PTT Başmüdürlüğünde düzenlenen saldırıda yeni gelişme!
PTT Başmüdürlüğünde düzenlenen saldırıda yeni gelişme!
Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanığa ceza yağdı
Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanığa ceza yağdı
Türkiye'de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı! Dünyada üçüncüyüz
Türkiye'de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı! Dünyada üçüncüyüz
Ali Koç: Türkiye Kupası'na katılıyoruz
Ali Koç: Türkiye Kupası'na katılıyoruz
Bakan Mehmet Şimşek: Vergi vermeyenlerin üzerine gideceğiz
Bakan Mehmet Şimşek: Vergi vermeyenlerin üzerine gideceğiz
Pezeşkiyan ve Sudani Tahran’da görüştü: Suriye’de kapsamlı bir çözüm çağrısı yapıyoruz
Pezeşkiyan ve Sudani Tahran’da görüştü: Suriye’de kapsamlı bir çözüm çağrısı yapıyoruz
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 43 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 43 bin liraya geriledi
Rize'de silahlı saldırıda öldürülen iki PTT çalışanının cenazeleri defnedildi
Rize'de silahlı saldırıda öldürülen iki PTT çalışanının cenazeleri defnedildi
Trafik kazaları bir yılda 2 bin 713 can aldı
Trafik kazaları bir yılda 2 bin 713 can aldı
Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın ilk kez konuştu
Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın ilk kez konuştu