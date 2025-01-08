Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi!

Beykoz'da trafik kazası geçiren ve hastaneye kaldırılan Emre Belözoğlu'un bacağında ödem tespit edildi. Belözoğlu, tedavisinin ardından evine döndü.

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Beykoz'da trafik kazası geçiren Teknik direktör Emre Belözoğlu hastaneye kaldırıldı.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu, kaza geçirdiğini ancak durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Emre Belözoğlu, "Kaza geçirdim ama çok önemli bir durum yok. Ayağımdan ufak bir operasyon geçirdim. Şu anda iyiyim. Hastanedeyim ama korkulacak bir durum yok gayet iyiyim." ifadelerini kullandı.