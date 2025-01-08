Ali Koç savcıları göreve çağırdı: Bunun adı şike!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sergen Yalçın’ın hakem Abdülkadir Bitigen hakkındaki iddialarının şike kapsamında soruşturulması gerektiğini savundu. Koç, Yalçın’ın sözlerine dikkat çekerek savcılığa çağrıda bulundu.

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Ünlü yorumcu Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz günlerde hakem Abdülkadir Bitigen hakkında ortaya attığı flaş iddia hakkında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Savcılığa seslenen Ali Koç, bu iddiaların şike kapsamında soruşturulması gerektiğini söyledi.

Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

"Sergen'i nasıl bilirsiniz, özü sözü bir, cesur, dürüst, kafasında tilki olmayan biridir. 'Hakemlerden en son şikayet edecek olan takım Galatasaray'dır.' diyor. Şu an bir görevi yok. Yarın bir gün Galatasaray'ın, milli takımın başına geçebilir. Militan seviyeli gazetecilerin ağzına ciklet olacak diye bir sürü insan uzak duruyor. Söylemiş. 'Hakemlere teşekkür etsinler. Göztepe'nin hakkı yendi.' diyor. Ancak daha enteresan bir şey var. 99 puanla kusursuz bitirdiğimiz bir sezon var. 'Geçen sene Antalyaspor ile Galatasaray'a 2-1 yenildik. Hakem 6-7 hafta sonra Antalya'ya geldi, maçı kazandık. Hakem Galatasaray maçını telafi ettik dedi, ayıp değil mi' diyor. Bu dünyada yer yerinden oynar, küçük çaplı deprem olur. Kim bunu soruşturacak? Savcılık bunun adı şike! Hakem kimdi? Abdulkadir Bitigen. Kim Bitigen? Geçen sene zoom eğitiminde VAR'a çağrılan penaltı verilen, bana göre penaltı yoktu hafif dokunma var diyen, itiraf eden, VAR'daki adam 'Ruh halimi bilmiyorum, niye' diyen adam. Ne oldu, şampiyonluk gitti!"

Sergen Yalçın ne demişti?

"Geçen sene Antalyaspor'dayken Galatasaray maçımız vardı. 2-1 yenildik. Neler olduğunu hatırlarsınız. Hakem 6-7 hafta sonra Antalya'ya geldi, maçı kazandık. Hakem "Galatasaray maçını telafi ettik" dedi. Böyle şey olur mu? Kendisi söyledi, ayıp değil mi?"