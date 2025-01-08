BIST 9.891
DOLAR 35,35
EURO 36,46
ALTIN 3.024,07
HABER /  SPOR

Ali Koç savcıları göreve çağırdı: Bunun adı şike!

Ali Koç savcıları göreve çağırdı: Bunun adı şike!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sergen Yalçın’ın hakem Abdülkadir Bitigen hakkındaki iddialarının şike kapsamında soruşturulması gerektiğini savundu. Koç, Yalçın’ın sözlerine dikkat çekerek savcılığa çağrıda bulundu.

Abone ol

Ünlü yorumcu Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz günlerde hakem Abdülkadir Bitigen hakkında ortaya attığı flaş iddia hakkında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Savcılığa seslenen Ali Koç, bu iddiaların şike kapsamında soruşturulması gerektiğini söyledi.

Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

"Sergen'i nasıl bilirsiniz, özü sözü bir, cesur, dürüst, kafasında tilki olmayan biridir. 'Hakemlerden en son şikayet edecek olan takım Galatasaray'dır.' diyor. Şu an bir görevi yok. Yarın bir gün Galatasaray'ın, milli takımın başına geçebilir. Militan seviyeli gazetecilerin ağzına ciklet olacak diye bir sürü insan uzak duruyor. Söylemiş. 'Hakemlere teşekkür etsinler. Göztepe'nin hakkı yendi.' diyor. Ancak daha enteresan bir şey var. 99 puanla kusursuz bitirdiğimiz bir sezon var. 'Geçen sene Antalyaspor ile Galatasaray'a 2-1 yenildik. Hakem 6-7 hafta sonra Antalya'ya geldi, maçı kazandık. Hakem Galatasaray maçını telafi ettik dedi, ayıp değil mi' diyor. Bu dünyada yer yerinden oynar, küçük çaplı deprem olur. Kim bunu soruşturacak? Savcılık bunun adı şike! Hakem kimdi? Abdulkadir Bitigen. Kim Bitigen? Geçen sene zoom eğitiminde VAR'a çağrılan penaltı verilen, bana göre penaltı yoktu hafif dokunma var diyen, itiraf eden, VAR'daki adam 'Ruh halimi bilmiyorum, niye' diyen adam. Ne oldu, şampiyonluk gitti!"

Sergen Yalçın ne demişti?

"Geçen sene Antalyaspor'dayken Galatasaray maçımız vardı. 2-1 yenildik. Neler olduğunu hatırlarsınız. Hakem 6-7 hafta sonra Antalya'ya geldi, maçı kazandık. Hakem "Galatasaray maçını telafi ettik" dedi. Böyle şey olur mu? Kendisi söyledi, ayıp değil mi?"

İlgili Haberler
Ali Koç: Türkiye Kupası'na katılıyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray - Başakşehir / Canlı
Galatasaray - Başakşehir / Canlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü
Trabzonspor'dan Kupa'ya 3 gollü başlangıç
Trabzonspor'dan Kupa'ya 3 gollü başlangıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti
ABD'den kritik Türkiye adımı! Ankara'ya geliyor
ABD'den kritik Türkiye adımı! Ankara'ya geliyor
PTT Başmüdürlüğünde düzenlenen saldırıda yeni gelişme!
PTT Başmüdürlüğünde düzenlenen saldırıda yeni gelişme!
Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanığa ceza yağdı
Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanığa ceza yağdı
Türkiye'de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı! Dünyada üçüncüyüz
Türkiye'de her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı! Dünyada üçüncüyüz
Ali Koç: Türkiye Kupası'na katılıyoruz
Ali Koç: Türkiye Kupası'na katılıyoruz
Bakan Mehmet Şimşek: Vergi vermeyenlerin üzerine gideceğiz
Bakan Mehmet Şimşek: Vergi vermeyenlerin üzerine gideceğiz
Pezeşkiyan ve Sudani Tahran’da görüştü: Suriye’de kapsamlı bir çözüm çağrısı yapıyoruz
Pezeşkiyan ve Sudani Tahran’da görüştü: Suriye’de kapsamlı bir çözüm çağrısı yapıyoruz
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 43 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 43 bin liraya geriledi