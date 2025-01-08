Krzysztof Piatek: Galatasaray'ı yenmek için her şeyi yapacağız

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Krzysztof Piatek, Galatasaray'la 2-2 berabere kalınan Türkiye Kupası maçının ardından "Galatasaray ile içeride oynayacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.

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Türkiye Kupası C Grubu maçında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Maçın ardından Başakşehir'in ikinci golünü kaydeden Krzysztof Piatek açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Hafta sonu Galatasaray ile bir kez daha oynayacaklarını belirten Piatek, şunları dedi:

Zor bir maçtı. Burada oynamak zor oldu. Planlarımızı uygulamaya çalıştık. İlk yarı iyi oynadık. Golü de bulduk. Sonrasında bir gol yedik ve tekrar öne geçtik. Genel olarak iyi oynadık. Galatasaray ile içeride oynayacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız.

29 MAÇTA 21 GOL ATTI

Bu sezon Başakşehir ile 29 maça çıkan Polonyalı golcü, 21 gol 3 asistlik performans sergiledi.