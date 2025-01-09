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Okan Buruk'tan Eren Elmalı açıklaması

Okan Buruk'tan Eren Elmalı açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Teknik Direktör Okan Buruk, transfer planlarına ilişkin Eren Elmalı sorusuna, "Doğru kararlar alarak üç kulvarda başarı için güçlü bir kadro kurmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor'da forma giyen Eren Elmalı'nın transferi konusunda sorulan soruya Buruk'un yanıtı şöyle oldu:

"Transfer dönemi başlamadan konuşmak doğru olmuyor. Hazırlıklarımız, planlarımız, düşüncelerimiz var. Doğru karar vermek, doğru oyuncular üzerinden gitmek gerekiyor. Nedenlerinden biri, yabancı sayısı ve Avrupa Ligi için 3 oyuncu değiştirme. Çok iyi bir planla gitmeliyiz. Hangi mevkiye alacağız, çok yönlü oyuncu mu alacağız. Görüştüğümüz oyuncular var. Ayın 13'ü transfer başlıyor, bu maçı geçtikten sonra da biraz daha netleşecek. Oyuncuların da bir an önce bize katılmasını istiyoruz. Hedefimiz büyük, şampiyonluk ve Avrupa. Yine Türkiye Kupası önemli. Üç kupa için yarışmalıyız. Bunun için de çok iyi bir kadroya ihtiyacımız var."

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