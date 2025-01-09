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Fenerbahçe'den Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım

Fenerbahçe'den Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım

Galatasaray-Başakşehir maçında verdiği kararlarla yine gündeme oturan Ali Şansalan için Fenerbahçe Kulübü'nden flaş bir paylaşım geldi.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Başakşehir'i konuk etti. Rams Park'ta oynanan heyecan dolu maç 2-2'lik skorla sona erdi.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı biter bitmez yaptığı paylaşımda, "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali… Sorarlarsa "en mağdur biziz" dersiniz!" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe ayrıca bu paylaşımda düdük resmi kullandı. Paylaşılan düdük resminde sarı-kırmızılı tonlamalar dikkatlerden kaçmadı.

Başakşehir'den tepki

Öte yandan Başakşehir de hakem Ali Şansalan'ın kararlarına tepki göstererek; "Bu emojiler Crespo'nun gol sevincini değil, hakemin maç yönetimini(!) temsil ediyor." paylaşıma not düştü.

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