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Adilhan mı, Barış Murat Yağcı mı? Survivor'a veda eden isim belli oldu! Adem'e tepki yağdı

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Adilhan mı, Barış Murat Yağcı mı? Survivor'a veda eden isim belli oldu! Adem'e tepki yağdı

Survivor All Star-Gönüllüler sezonu tüm hızıyla sürüyor. Peş peşe oynanan dokunulmazlık oyunları ve akabinde oynanan düello sonrası potadaki isimler Adilhan ve Barış Murat Yağcı oldu. 8 Ocak Çarşamba akşamı düelloya çıkan iki yarışmacıdan adaya veda eden isim belli oldu. Yarışmacı Adem'e sosyal medyada tepki yağdı.

Adilhan mı, Barış Murat Yağcı mı? Survivor'a veda eden isim belli oldu! Adem'e tepki yağdı

Survivor All Star-Gönüllüler'de tansiyon giderek yükseliyor. Survivor 8 Ocak Çarşamba akşamı ödül oyunu mücadelesiyle başladı.  Ödül oyunu sonrası All Star takımından Adilhan ve Barış düelloya çıktı. Kıran kırana geçen mücadele sonrası bir isim adaya veda etti.

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Adilhan mı, Barış Murat Yağcı mı? Survivor'a veda eden isim belli oldu! Adem'e tepki yağdı

Ödül oyununu kazanan takım

All Star ve gönüllüler takımı ödül oyunu için canla başla mücadele etti. Kazanan takım All Star ekibi oldu.

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Adilhan mı, Barış Murat Yağcı mı? Survivor'a veda eden isim belli oldu! Adem'e tepki yağdı

Düello gecesi

Bu hafta  üç dokunulmazlık oyununu da gönüllüler takımı kazanırken; All Star takımı dört eleme adayı çıkardı. İlk düelloda kaybeden Adilhan ve Barış Murat Yağcı, 8 Ocak akşamı elenmemek için parkura çıktı.

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Adilhan mı, Barış Murat Yağcı mı? Survivor'a veda eden isim belli oldu! Adem'e tepki yağdı

Kıran kırana geçen mücadelede, hem Adilhan hem Barış Murat Yağcı ellerinden geleni yaptı.

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