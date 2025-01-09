Adilhan mı, Barış Murat Yağcı mı? Survivor'a veda eden isim belli oldu! Adem'e tepki yağdı

Düello gecesi

Bu hafta üç dokunulmazlık oyununu da gönüllüler takımı kazanırken; All Star takımı dört eleme adayı çıkardı. İlk düelloda kaybeden Adilhan ve Barış Murat Yağcı, 8 Ocak akşamı elenmemek için parkura çıktı.