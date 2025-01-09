Adilhan mı, Barış Murat Yağcı mı? Survivor'a veda eden isim belli oldu! Adem'e tepki yağdı
Survivor All Star-Gönüllüler sezonu tüm hızıyla sürüyor. Peş peşe oynanan dokunulmazlık oyunları ve akabinde oynanan düello sonrası potadaki isimler Adilhan ve Barış Murat Yağcı oldu. 8 Ocak Çarşamba akşamı düelloya çıkan iki yarışmacıdan adaya veda eden isim belli oldu. Yarışmacı Adem'e sosyal medyada tepki yağdı.
Survivor All Star-Gönüllüler'de tansiyon giderek yükseliyor. Survivor 8 Ocak Çarşamba akşamı ödül oyunu mücadelesiyle başladı. Ödül oyunu sonrası All Star takımından Adilhan ve Barış düelloya çıktı. Kıran kırana geçen mücadele sonrası bir isim adaya veda etti.
Ödül oyununu kazanan takım
All Star ve gönüllüler takımı ödül oyunu için canla başla mücadele etti. Kazanan takım All Star ekibi oldu.
Düello gecesi
Bu hafta üç dokunulmazlık oyununu da gönüllüler takımı kazanırken; All Star takımı dört eleme adayı çıkardı. İlk düelloda kaybeden Adilhan ve Barış Murat Yağcı, 8 Ocak akşamı elenmemek için parkura çıktı.
Kıran kırana geçen mücadelede, hem Adilhan hem Barış Murat Yağcı ellerinden geleni yaptı.