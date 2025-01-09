BIST 9.891
DOLAR 35,36
EURO 36,53
ALTIN 3.023,79
HABER /  GÜNCEL

YSK seçime katılabilecek 38 siyasi partiyi açıkladı

YSK seçime katılabilecek 38 siyasi partiyi açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçimlere katılabilme yeterliliğine sahip 38 siyasi partiye ilişkin kararı Resmi Gazete yayımlandı.

Abone ol

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre "1/7/2024 tarihi itibarıyla 2820 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesinde öngörülen koşulları sağlayan ve seçimlere girme yeterliliğini taşıyan" siyasi partilerin listesi şu şekilde:

1. Adalet Birlik Partisi,

2. Adalet Partisi,

3. Adalet ve Kalkınma Partisi,

4. Anadolu Birliği Partisi,

5. Anavatan Partisi,

6. Bağımsız Türkiye Partisi,

7. Büyük Birlik Partisi,

8. Cumhuriyet Halk Partisi,

9. Demokrasi ve Atılım Partisi,

10. Demokratik Sol Parti,

11. Demokrat Parti,

12. Doğru Yol Partisi,

13. Emek Partisi,

14. Gelecek Partisi,


15. Genç Parti,

16. Güç Birliği Partisi,

17. Hak ve Özgürlükler Partisi,

18. Halkın Kurtuluş Partisi,

19. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi,

20. Hür Dava Partisi,

21. İYİ Parti

22. Memleket Partisi,

23. Millet Partisi,

24. Milliyetçi Hareket Partisi,

25. Milli Yol Partisi

26. Ocak Partisi,

27. Saadet Partisi,

28. Sol Parti,

29. Teknoloji Kalkınma Partisi,

30. Türkiye İşçi Partisi,

31. Türkiye İttifakı Partisi,

32. Türkiye Komünist Hareketi,

33. Türkiye Komünist Partisi,

34. Vatan Partisi,

35. Yeniden Refah Partisi,

36. Yenilik Partisi,

37. Yeni Türkiye Partisi,

38. Zafer Partisi

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlıkta yeni dönem başlıyor... O raporlar artık ücretli oldu
Sağlıkta yeni dönem başlıyor... O raporlar artık ücretli oldu
İsrail'de Türkiye ve Erdoğan korkusu Erdoğan'ın eylemleri İsrailli liderlerin uykusunu kaçırıyor
İsrail'de Türkiye ve Erdoğan korkusu Erdoğan'ın eylemleri İsrailli liderlerin uykusunu kaçırıyor
50 bin 105 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi
50 bin 105 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi
Fenerbahçe'den Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım
Fenerbahçe'den Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası flaş paylaşım
Los Angeles cayır cayır yanıyor acil durum ilan edildi 33 bin kişiye tahliye emri
Los Angeles cayır cayır yanıyor acil durum ilan edildi 33 bin kişiye tahliye emri
Sinop'ta kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Sinop'ta kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Gazze'deki çatışmalarda 3 İsrail askeri daha öldü
Gazze'deki çatışmalarda 3 İsrail askeri daha öldü
Eyüpspor, Boluspor'u tek golle geçti
Eyüpspor, Boluspor'u tek golle geçti
Okan Buruk'tan Eren Elmalı açıklaması
Okan Buruk'tan Eren Elmalı açıklaması
ABD Kongresi'ne pala ve bıçaklarla saldırı girişimi
ABD Kongresi'ne pala ve bıçaklarla saldırı girişimi
İzmir'de tüketici mahkemesinden özel okulları ilgilendiren emsal karar
İzmir'de tüketici mahkemesinden özel okulları ilgilendiren emsal karar
2025'in en güçlü pasaportları: Türkiye kaçıncı sırada?
2025'in en güçlü pasaportları: Türkiye kaçıncı sırada?