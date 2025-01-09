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Trabzon depremi sonrası uzman isimden uyarı! 2 ili işaret etti, dikkat!

Trabzon depremi sonrası uzman isimden uyarı! 2 ili işaret etti, dikkat!

Trabzon'da sabah saatlerinde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Yaşanan sarsıntının ardından deprem uzmanı Osman Bektaş'tan korkutan açıklama geldi.

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Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Trabzon​'da saat 07.02 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Derinliğinin 5.3 kilometre olarak kaydedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Korkutan depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan açıklama geldi. Rize ve Trabzon​'un depremselliğinin arttığını söyleyen Bektaş'ın açıklaması tedirgin etti. 

"BU İKİ İLİN DEPREMSELLİĞİ ARTTI"

Sosyal medyada paylaşım yapan Bektaş, "3 gün önce sahile paralel uzanan Karadeniz Fay segmenti üzerinde M3,2 depremi gelmemişti. 
Bu gün aynı yerde 3,4 deprem yaşandı. İki deprem kuşağı arasındaki Trabzon ve Rize'nin depremselliği AFAD tarafından sırasıyla 2 ve 3 kat artırılmıştır. 2019  AFAD Deprem Yönetmeliğine göre Trabzon-Rize sahil kesiminin sağlam zemin için  yer ivmesi g= 0,2-0,3 dir.
Bu ivme değeri Karadeniz Fayının 1968 de ürettiği yıkıcı M 6,6 Bartın depremi ve 2020 M 6,9 İzmir depremine karşılık gelir." ifadelerini kullandı. 

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