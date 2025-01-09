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Göreve gelmeye hazırlanan Trump'tan İran'a tehditkar mesaj!

Göreve gelmeye hazırlanan Trump'tan İran'a tehditkar mesaj!

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump kısa bir zaman sonra kongrede yemin ederek görevine resmen başlayacak. ABD'nin yeni başkanı ile sil baştan düzenlenecek olan ilişkiler ve ekonomik düzen, en çok da Rusya'nın müttefiki İran'ı zorlayacak gibi gözüküyor.

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Keskin ve radikal politikalarıyla bilinene Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü, yeni dönemde birçok diplomatik krizi doğuracak.

Donald Trump 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a dönecek ve İran politikası Tahran'daki yöneticiler üzerindeki baskıyı daha da artıracak.

Öyle ki ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a, bu ayın sonlarında gerçekleşecek yemin töreni öncesinde İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bir mesajı olup olmadığı soruldu.

Trump, bu soruya “Ona şans diliyorum.” şeklinde cevap verdi.

ABD
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