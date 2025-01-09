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Merkez Bankası'ndan 55 kuruluşa 160 milyon TL ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası'ndan 55 kuruluşa 160 milyon TL ceza

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılında 55 ödeme ve elektronik para kuruluşuna toplamda 160,3 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandığını açıkladı.

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 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 2024 Yılında Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Gözetim ve Denetim Sonuçları Hakkında Basın Duyurusu Bankanın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerine 2024 yılında aktif bir şekilde devam etti.

2024 yılında yapılan düzenlemelerle sektöre yeni katılımlar desteklenirken, güvenli ve verimli işleyişi sağlamak üzere mevzuata uygunluk denetimleri sağlandı. TCMB, bu dönemde 8 şirkete ödeme ve elektronik para kuruluşları alanında faaliyet izni, 7 kuruluşa faaliyet genişletme onayı, 5 kuruluşa pay devir izni verdi. 1 faaliyet izni geçici olarak durdurulurken 1 faaliyet izni iptal edildi.

55 kuruluşa 160,3 milyon lira idari para cezası

TCMB’nin konuya ilişkin basın duyurusuna göre, gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda 6493 sayılı Kanunun “Düzenleme ve Kararlara Uymamak” başlıklı 27'nci maddesi uyarınca 55 kuruluşa toplamda 160,3 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, izinsiz ödeme hizmeti faaliyetinden şüphelenilen kişi ve kuruluşlara yönelik 280’nin üzerinde teknik inceleme gerçekleştirilerek kanun kapsamındaki suçlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazılı başvuruda bulunuldu.

Sektöre yönelik 1244 bilgi edinme başvurusu cevaplandı

Gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında Bankanın kamuoyunu aydınlatmak amacıyla ödeme ve elektronik para kuruluşları, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ilgili olarak TCMB’ye yöneltilen 1224 adet bilgi edinme başvurusu cevaplandı.

TCMB sektörün güçlendirilmesi ve tüketici haklarının korunmasını hedefliyor


TCMB, tüm bu çalışmalarıyla bir yandan sektörün güçlendirilmesi diğer yandan da tüketici haklarının korunmasını hedefliyor.

Banka, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli bir finansal ekosistemde faaliyet göstermesini sağlamak üzere ulusal ve uluslararası düzenleme ve standartlara uyuma yönelik gözetim ve denetimini kararlılıkla sürdürüyor.

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