Roketsan mühendisinin sır ölümü! Cesedi gören babadan şok sözler: Katlediğine emin olduk

Evinde sır şekilde ölen Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in kanından sodyum nitrat çıktı. Cesede baştan başa baktıklarını belirten Yücel'in babası Ahmet Yücel, "Sağ ayak gergin vaziyette, omuzların üstü çürümüş, bastırıldığını gösteriyor. Ve ölümüne sebep olan madde, yüzüne poşetle geçirilmiş. Çünkü sadece kabarcıklar şeklinde çürüme yüzünde var. " dedi.

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Ankara'da savunma sanayimizin önemli kuruluşlarından olan Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel (25), bir süre göreve gelmedi.

Arkadaşları evine gittiğinde, Yücel'in öldüğünü tespit etti. Adli Tıp tarafından yapılan incelemede kanında yüksek oranda sodyum nitrat olduğu belirlendi. Zehri geçen Aralık ayında internet üzerinden sipariş verdiği öğrenildi.



2022'DE ROKETSAN'DA BAŞLADI

2018'de TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanan Yücel, 2021'de stajyer olarak Roketsan'a adım attı. 2022 yılında yazılım mühendisi olarak işe başladı. Yücel'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, bu ölüm Aselsan'da peş peşe hayatlarını kaybeden mühendisleri akla getirdi. Aselsan'da çalışan 8 mühendis, 2007 ile 2017 yılları arasında peş peşe hayatını kaybetti. Bu ölümler, intihar olarak kayıtlara geçse de aileler ve kamuoyunca cinayet ihtimaline dair iddialar yer aldı.



BORSADA İŞLEM YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Genç mühendisin yapılan ilk incelemede, sodyum nitrat içerek yaşamına son verdiği belirlendi. Herhangi bir intihar notu bırakmayan Yücel'in yoğun bir şekilde borsada işlem yaptığı da öğrenildi. Cep telefonuyla yaptığı son görüşmeler ve dijital materyallerinin incelendiği bildirildi. Ayrıca Sabah gazetesinden Ömer Çetin'in haberine göre, borsada yoğun bir şekilde alım satım yaptığı kaydedildi.

YÜCEL'İN BABASI: "GÖREVİNDEN DOLAYI KATLEDİLDİĞİNE EMİN OLDUK"

Evinde ölü bulunan Roketsan Mühendisi Serdar Yücel'in babası Ahmet Yücel, KRT TV'ye şunları anlattı:

"Evladımızı defnettik. Yıkanmadan önce, mesleki yıllarımda beraber görev yaptığımız, kendi kapasitem ve konunun uzmanı arkadaşlarla cesede baştan başa baktık. Son durumuna baktık, ne olmuş olabilir? Sodyum nitrat, yani çiftçilerin ürün yetiştirmek için kullandığı gübre bulunduğunu söylediler. Arkadaşlara incelettim. O zaman bütün çiftçilerin ölmesi lazım.

Evladımın pozisyonlarına baktım. Bu çocuk sabah 8'den gece geç saatlere kadar çalışıyor yılbaşı gecesi. 'Artık uykuyu hak ettim' diyor, neşeli şekilde evine geliyor. Eve girerken, bizim tahminimiz silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve diz çöktürüldüğü... Çünkü sağ ayak gergin vaziyette, omuzların üstü çürümüş, bastırıldığını gösteriyor. Ve ölümüne sebep olan madde, yüzüne poşetle geçirilmiş. Çünkü sadece kabarcıklar şeklinde çürüme yüzünde var. Diğer vücudu tertemiz çocuğumun. Bunun kesin bir şekilde cinayet olduğunu, görevinden dolayı katledildiğine emin olduk."