Mutfak tüpüne zam: Bir yılda yüzde 58'lik artış

2025 yılına peş peşe zamlarla giren vatandaş, bir zam haberini de mutfak tüpünden aldı. 12 kilogramlık mutfak tüpü bugünden itibaren 63 lira zamlanırken, son bir yıldaki fiyat artışı yüzde 58’i geçti.

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2025 yılına art arda gelen zamlarla giren vatandaşın maaşı, daha cebine girmeden zamlar karşısında erimeye başladı. Zam dalgasına bugün itibarıyla 12 kilogramlık mutfak tüpü de eklendi.

Yılın son gününde zam gelen tüp fiyatlarına bugünden itibaren de yüzde 7 zam geldi. 31 Aralık 2024'te 895 liradan 902 liraya çıkan tüp fiyatları bugünden itibaren 63 lira zamla 965 liraya satılacak.

Tüp fiyatları 2024 yılında 19 kez zam gelmişti. 2024 yılının ilk zammıyla 3 Ocak'ta 610 liradan satılan tüp fiyatlarına 1 yılda yüzde 58,2 zam gelmiş oldu.

TÜP FİYATLARININ 10 YILLIK DEĞİŞİMİ

Doğalgaz ulaşımı olmayan evler için temel ihtiyaçların başında gelen tüp fiyatlarının 10 yıllık değişimi şöyle oldu:

1 Ocak 2015: 65,5 TL

1 Ocak 2016: 74 TL

1 Ocak 2017: 81 TL

1 Ocak 2018: 93,5 TL

1 Ocak 2019: 99 TL

1 Ocak 2020: 119,5 TL

1 Ocak 2021: 122 TL

1 Ocak 2022: 238 TL

1 Ocak 2023: 334 TL

1 Ocak 2024: 590 TL

9 Ocak 2025: 965 TL