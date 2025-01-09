Gassal dizisi sonrası talep yağdı! Belediye kurs açıyor

Gassal dizisinin popüler olmasıyla birlikte merak edilen gassallık mesleğiyle ilgili Altınordu Belediyesi kurs açtı. Belediye Başkanı Ulaş Tepe, dizi nedeniyle halktan yoğun talep gelmesi üzerine kursu açtıklarını söyledi.

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TRT'nin Tabii platformunda yayınlanan ve başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı Gassal dizisi, gassallık mesleğine olan ilgiyi artırdı. Dizinin yanında dizi içeriğiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarında gündem olan gassallık mesleğiyle ilgili Altınordu Belediyesi kurs açma kararı aldı.

VATANDAŞTAN TALEP GELDİ

Ordu ilçesi Altınordu'da açılacak kursla ilgili ilçe Belediye Başkanı açıklamada bulundu. Başkan Ulaş Tepe “Gassal” dizisinin yayınlanmasıyla birlikte mesleğe olan ilginin arttığını ve birçok vatandaşın cenaze hizmetleri konusunda kurs açılması talebinde bulunduğunu belirtti.

Tepe, “Hemşehrilerimizin bu taleplerini karşılamak ve onlara bu alanda eğitim fırsatı sunmak adına Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz iş birliğiyle ‘gassallık’ olarak bilinen Cenaze Hizmetleri Kursu’nu açıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Açılacak kursla ilgili detaylı bilgiler Altınordu Belediyesi'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.