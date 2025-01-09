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Mazhar Alanson'dan hayranlarına müjde!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mazhar Alanson'dan hayranlarına müjde!

 Usta müzisyen Mazhar Alanson'un "Biz Bu Yaşlarda Ağlarız" adlı yeni parçası, 17 Ocak'ta dinleyicilerle buluşacak.

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Avrupa Müzik'ten yapılan açıklamaya göre, sözleri ve bestesi Mazhar Alanson'a ait olan şarkının düzenlemesini ise Ercan Saatçi yaptı.

Özkan Uğur'un kanser olduğu dönemde şarkı söylerken bir anda duygulanması üzerine "Biz Bu Yaşlarda Ağlarız" diyen Alanson, yeni parçasının isminde de bu sözlere yer verdi.

Alanson'un yeni albümünde de yer alması planlanan eser, 17 Ocak'ta "Avrupa Müzik" etiketi ile tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

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