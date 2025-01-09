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Oscar adaylıkları orman yangınları nedeniyle ertelendi

Oscar adaylıkları orman yangınları nedeniyle ertelendi

Los Angeles ve çevresinde devam eden orman yangınları nedeniyle Oscar adaylıklarının açıklanması 17 Ocak’tan 19 Ocak’a ertelendi.

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Güney Kaliforniya'da etkili olan orman yangınları, sinema sektörünü de etkiledi. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar adaylıklarının 17 Ocak Cuma günü yerine 19 Ocak Pazar günü açıklanacağını duyurdu.

Akademi, ayrıca oylama süresini 14 Ocak Salı akşamına kadar iki gün uzattığını belirtti.

AKADEMİ'DEN AÇIKLAMA!

Bu hafta yapılması planlanan birçok etkinliğin de iptal veya ertelemeye alındığını açıklayan Akademi, “Los Angeles bölgesinde yaşayan üyelerimiz ve sektör çalışanlarımız başta olmak üzere, yangınlardan etkilenen herkese en derin taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yangınların bölgedeki yaşamı ciddi şekilde etkilediği, tahliyeler ve zararla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

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